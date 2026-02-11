Russie. Le « ralentissement » de l’application de messagerie Telegram est un nouveau coup porté à la liberté d’expression

par Amnesty International

Réagissant à la décision des autorités russes de restreindre encore davantage le service de messagerie Telegram en le ralentissant considérablement, Marie Struthers, directrice du programme Europe de l'Est et Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « Comme à leur habitude, les autorités russes recourent à l'instrument le plus grossier de leur arsenal répressif numérique : la […]



