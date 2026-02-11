Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Thaïlande : l’horizon démocratique s’éloigne

par Alexandra Colombier, Spécialiste des médias en Thaïlande, Université Le Havre Normandie
Les élections consacrent la victoire des conservateurs tandis que progressistes et populistes reculent. Une réforme constitutionnelle aura lieu, mais elle sera étroitement encadrée.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
