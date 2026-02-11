Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La fauconnerie comme outil de subversion des normes de genre au Moyen Âge

par Rachel Delman, Heritage Partnerships Coordinator, University of Oxford
Au Moyen Âge, les faucons offraient aux femmes des moyens à la fois symboliques et concrets d’affirmer leur genre, leur pouvoir et leur statut dans un monde dominé par les hommes.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
