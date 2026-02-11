RCA. La Cour pénale spéciale risque de fermer en 2026 faute de financements suffisants

par Amnesty International

La Cour pénale spéciale (CPS) de la République centrafricaine court un risque réel de fermer en 2026, ce qui priverait potentiellement des milliers de victimes et de survivant·e·s de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité de justice et de réparations, a déclaré aujourd'hui Amnesty International. L'organisation appelle les États à verser d'urgence des



