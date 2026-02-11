Tolerance.ca
Maroc : Des travaux de rénovation du palais d’un prince saoudien à Tanger demeurent impayés

par Human Rights Watch
Click to expand Image Vue aérienne du port de Tanger, situé au nord du Maroc face au détroit de Gibraltar séparant le Maroc de l’Espagne, le 7 juillet 2024. © 2024 Wilfrid Esteve/Hans Lucas/AFP via Getty Images (Beyrouth, 11 février 2026) – Au moins cinquante entreprises marocaines et des centaines de leurs employés n’ont toujours pas été rémunérés à hauteur d’au moins 5 millions de dollars US pour des travaux de rénovation et d’entretien menés dans un palais de Tanger appartenant à un prince saoudien, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui.Les représentants des entreprises…


