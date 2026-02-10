Tolerance.ca
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Tunisie : Un avocat de renom détenu arbitrairement

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des manifestants tenaient une banderole exprimant leur soutien à l'avocat et défenseur des droits humains Ahmed Souab, à Tunis, le 25 avril 2025 ; ils appelaient à sa libération a la suite de son arrestation le 21 avril, sur la base d’accusations liées au terrorisme.  © 2025 Ons Abid/AP Photo (Beyrouth, 10 février 2026) – Ahmed Souab, avocat et défenseur des droits humains tunisien, condamné à une peine de prison pour des accusations liées au terrorisme, sera rejugé en appel le 12 février 2026, a annoncé Human Rights Watch aujourd'hui. Les autorités tunisiennes…


© Human Rights Watch -
