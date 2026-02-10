Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Hong Kong : L’ex-patron de presse Jimmy Lai condamné à 20 ans de prison

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un véhicule du département des services pénitentiaires de Hong Kong, transportant l’ex-patron de presse et activiste pro-démocratie Jimmy Lai, quittait le Tribunal de première instance de West Kowloon de Hong Kong, suite à sa condamnation à 20 ans de prison, le 9 février 2026. © 2026 Chan Long Hei/AP Photo (New York, 9 février 2026) – La condamnation par la Haute Cour de Hong Kong de Jimmy Lai, fondateur du journal Apple Daily et activiste pro-démocratie, à 20 ans de prison est un nouveau coup dur pour la liberté des médias, a déclaré aujourd'hui Human Rights…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
