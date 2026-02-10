Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Soudan : des enfants malades et affamés « dépérissent sous nos yeux »

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a lancé un cri d’alarme, mardi, sur la situation dramatique des enfants du Soudan, pris au piège dans la plus grande crise humanitaire actuelle.


© Nations Unies -
