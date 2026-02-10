Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Jusqu’à 20 % des produits de la mer seraient mal étiquetés

Poissons, crevettes, surimi… ce que nous consommons n’est pas toujours ce qui est annoncé. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), jusqu’à un cinquième des produits de la mer pourraient être mal étiquetés. Une fraude bien plus fréquente que pour la viande ou les légumes, et qui menace à la fois la santé des consommateurs et l’environnement.


