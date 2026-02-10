Protéger le droit à l'enfance et à l'éducation

A 14 ans, Islam se lève avant l’aube pour travailler dans les champs de la campagne égyptienne, aidant son père, tout en rêvant de devenir ingénieur. Comme lui, 138 millions d’enfants dans le monde sont pris dans l’engrenage du travail. Le secteur agricole demeure le plus touché, malgré une légère baisse de la part relative du travail des enfants avec l’âge.



