Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La violence s'intensifie au Soudan du Sud, mettant les civils en danger

L’escalade de la violence, l’impasse politique et les contraintes humanitaires poussent une fois de plus les civils du Soudan du Sud au bord du gouffre, tandis que les coupes budgétaires affaiblissent la mission de l’ONU chargée de les protéger.


© Nations Unies -
