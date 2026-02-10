Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Guerre au Soudan: des enfants malades et affamés « dépérissent sous nos yeux »

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a lancé un cri d’alarme, mardi, sur la situation dramatique des enfants du Soudan, pris au piège dans la plus grande crise humanitaire actuelle. La famine, les violences et les maladies dévastent la région, notamment dans le Darfour-Nord, où plus de la moitié des enfants souffrent de malnutrition aiguë. 


© Nations Unies -
