Ethiopie : l’ONU appelle à calmer les tensions au Tigré

Le chef des droits de l’homme de l’ONU a exhorté, mardi, à des mesures urgentes pour calmer les tensions dans la région du Tigré, où les combats récents entre l’armée éthiopienne et les forces régionales accentuent le risque d’une aggravation de la crise des droits humains dans le nord de ce pays de la Corne de l’Afrique.



Lire l'article complet