Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le Tchad, havre de paix pour les réfugiés soudanais, est confronté à ses propres défis

Dans le contexte de la guerre au Soudan, le Tchad, pays accueillant le plus de réfugiés en Afrique centrale, a connu une légère amélioration de sa situation humanitaire l'année dernière. Cependant, étant l'une des nations les plus vulnérables du continent africain, il peine toujours à subvenir aux besoins de quatre millions de personnes.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ En rupture avec l’Occident, Moscou resserre ses liens africains
~ Affaire Grok : les GAFAM doivent être tenus responsables des violences sexistes liées à leur technologie
~ Ethiopie : l’ONU appelle à calmer les tensions au Tigré
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur le Soudan du Sud
~ Le mystère de la « Dame à l’éventail », éclairé par une photo de Jeanne Duval
~ Comment deux amnésiques ont révolutionné nos connaissances sur la mémoire
~ « Le plastique, c’est fantastique. » Vers un retour des jouets en plastique dans le Happy Meal ?
~ Du plastique biodégradable pour pailler les sols agricoles : solution ou nouveau problème ?
~ Réseaux sociaux : aider les adolescents à protéger leur santé mentale en revisitant leurs usages numériques
~ La Chine serait-elle déjà la première puissance militaire mondiale ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter