Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Réseaux sociaux : aider les adolescents à protéger leur santé mentale en revisitant leurs usages numériques

par Caroline Rouen-Mallet, Enseignant-chercheur en marketing, Université de Rouen Normandie
Pascale Ezan, professeur des universités - comportements de consommation - alimentation - réseaux sociaux, Université Le Havre Normandie
Stéphane Mallet, Enseignant-chercheur en marketing, IAE Rouen Normandie - Université de Rouen Normandie
Face aux effets néfastes des réseaux sociaux, la clé n’est pas de verser dans les discours moralisateurs, mais de mieux connaître les usages des adolescents pour les aider à repenser leurs pratiques.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Le mystère de la « Dame à l’éventail », éclairé par une photo de Jeanne Duval
~ Comment deux amnésiques ont révolutionné nos connaissances sur la mémoire
~ « Le plastique, c’est fantastique. » Vers un retour des jouets en plastique dans le Happy Meal ?
~ Du plastique biodégradable pour pailler les sols agricoles : solution ou nouveau problème ?
~ La Chine serait-elle déjà la première puissance militaire mondiale ?
~ « Si j’avais su » : la phrase qui absout les élites dans l’affaire Epstein ?
~ Tout sauf l’Ehpad ? Les ambiguïtés de la politique du grand âge
~ Pourquoi l’obésité progresse-t-elle depuis trente ans ?
~ « Trump est fou » : les effets pervers d’un pseudo-diagnostic
~ Les chiens et les chats transportent les vers plats envahissants de jardin à jardin
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter