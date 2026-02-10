Réseaux sociaux : aider les adolescents à protéger leur santé mentale en revisitant leurs usages numériques
par Caroline Rouen-Mallet, Enseignant-chercheur en marketing, Université de Rouen Normandie
Pascale Ezan, professeur des universités - comportements de consommation - alimentation - réseaux sociaux, Université Le Havre Normandie
Stéphane Mallet, Enseignant-chercheur en marketing, IAE Rouen Normandie - Université de Rouen Normandie
Face aux effets néfastes des réseaux sociaux, la clé n’est pas de verser dans les discours moralisateurs, mais de mieux connaître les usages des adolescents pour les aider à repenser leurs pratiques.
- mardi 10 février 2026