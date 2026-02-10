Tolerance.ca
Les chiens et les chats transportent les vers plats envahissants de jardin à jardin

par Jean-Lou Justine, Professeur, UMR ISYEB (Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité), Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
Leigh Winsor, Adjunct Senior Research Fellow, James Cook University
Les sciences participatives permettent de découvrir comment les vers plats envahissants sont transportés de jardin en jardin… sur le dos des chiens et des chats !La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
