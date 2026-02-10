Hong Kong. La condamnation de Jimmy Lai à une peine d’emprisonnement constitue une atteinte impitoyable à la liberté d’expression

par Amnesty International

En réaction à la peine de 20 ans d'emprisonnement prononcée pour des infractions relatives à la sécurité nationale à l'encontre de Jimmy Lai, militant pro-démocratie hongkongais, Sarah Brooks, directrice régionale adjointe au sein d'Amnesty International, a déclaré : « Cette condamnation marque un nouveau jalon dans la transformation de Hong Kong, ville jadis régie par l'état de droit […]



