Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Hong Kong. La condamnation de Jimmy Lai à une peine d’emprisonnement constitue une atteinte impitoyable à la liberté d’expression

par Amnesty International
En réaction à la peine de 20 ans d’emprisonnement prononcée pour des infractions relatives à la sécurité nationale à l’encontre de Jimmy Lai, militant pro-démocratie hongkongais, Sarah Brooks, directrice régionale adjointe au sein d’Amnesty International, a déclaré : « Cette condamnation marque un nouveau jalon dans la transformation de Hong Kong, ville jadis régie par l’état de droit […] The post Hong Kong. La condamnation de Jimmy Lai à une peine d’emprisonnement constitue une atteinte impitoyable à la liberté d’expression appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Ukraine. De nouveaux témoignages révèlent la dureté des conditions pour la population face aux attaques russes contre les infrastructures énergétiques
~ Rester ou rentrer ? Le dilemme invisible des étudiants africains formés en France
~ RDC : retrait des Casques bleus sud-africains alors que la situation sécuritaire dans l’Est reste volatile
~ « À chaque fois que la défense de la famille revient au premier plan, on stigmatise les célibataires… » Romain Huret et « Les oubliés de la Saint-Valentin »
~ Au Moyen Âge, les femmes prenaient (aussi) la plume
~ René Cassin, un héritage moral très actuel
~ En Mésopotamie, le rôle très important des personnes trans
~ Épées, enfants et mémoire : ce que révèle un cimetière médiéval du Kent
~ La fauconnerie comme outil de subversion des normes de genre au Moyen-Âge
~ Cisjordanie : l’ONU s’inquiète de mesures israéliennes qui compromettent la solution à deux Etats
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter