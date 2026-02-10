Ukraine. De nouveaux témoignages révèlent la dureté des conditions pour la population face aux attaques russes contre les infrastructures énergétiques

par Amnesty International

Amnesty International a rassemblé des informations sur l'impact dévastateur des attaques systématiques de la Russie contre le système énergétique ukrainien, grâce à une nouvelle série de témoignages de personnes qui survivent sans chauffage, ni électricité, ni eau courante par un hiver glacial. En s'appuyant sur les témoignages de dizaines de personnes à travers le pays, […]



