Observatoire des droits humains

Ukraine. De nouveaux témoignages révèlent la dureté des conditions pour la population face aux attaques russes contre les infrastructures énergétiques

par Amnesty International
Amnesty International a rassemblé des informations sur l’impact dévastateur des attaques systématiques de la Russie contre le système énergétique ukrainien, grâce à une nouvelle série de témoignages de personnes qui survivent sans chauffage, ni électricité, ni eau courante par un hiver glacial. En s’appuyant sur les témoignages de dizaines de personnes à travers le pays, […] The post Ukraine. De nouveaux témoignages révèlent la dureté des conditions pour la population face aux attaques russes contre les infrastructures énergétiques appeared first on Amnesty International. ]]>


© Amnestie Internationale
