Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

RDC : retrait des Casques bleus sud-africains alors que la situation sécuritaire dans l’Est reste volatile

L'Afrique du Sud a décidé de retirer ses Casques bleus déployés au sein de la Mission de paix des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUSCO) après près de trois décennies de déploiement dans ce pays. Cette décision intervient alors que la situation sécuritaire dans l’est de la RDC reste volatile.


© Nations Unies
