RDC : retrait des Casques bleus sud-africains alors que la situation sécuritaire dans l’Est reste volatile

L'Afrique du Sud a décidé de retirer ses Casques bleus déployés au sein de la Mission de paix des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUSCO) après près de trois décennies de déploiement dans ce pays. Cette décision intervient alors que la situation sécuritaire dans l’est de la RDC reste volatile.



Lire l'article complet