Les député·es solidaires organisent le Brunch Rénovictions 2026 – Assemblée publique sur le droit au logement

Montréal, le 7 février 2026 — Face à la multiplication des rénovictions et à la pression grandissante exercée sur les locataires montréalais et montréalaises, les député·es de Hochelaga-Maisonneuve, Sainte-Marie–Saint-Jacques, Laurier-Dorion et Verdun unissent leurs forces et invitent la population à une assemblée publique sur le droit au logement, afin de mieux comprendre les droits des locataires et les moyens de se défendre.

« Dans nos circonscriptions respectives, les processus de rénoviction exercent une telle pression sur les locataires que plusieurs quittent leur logement et peinent ensuite à se reloger dans leur quartier. Le plus fâchant, c’est que les agissements de ces spéculateurs visent en premier lieu les personnes âgées et les personnes en situation de vulnérabilité », dénonce Alexandre Leduc, député d’Hochelaga-Maisonneuve.



À l’approche de la période de renouvellement des baux, les député·es rappellent l’importance de la vigilance. « Le Tribunal administratif du logement recommande cette année une hausse de 3,1 %. Et ce n’est qu’une recommandation : les propriétaires peuvent toujours tenter d’aller plus loin. Ne signez rien à la hâte. Prenez le temps d’analyser, de contester si nécessaire, informez-vous sur vos droits auprès des comités logement et parlez-en autour de vous », souligne Andrés Fontecilla, député de Laurier-Dorion et responsable solidaire en matière d’habitation.



« De Verdun à Hochelaga, et de Montréal jusqu’à Carleton‑sur‑Mer, partout la crise du logement et la hausse du coût de la vie nous empêchent de vivre dignement et d’atteindre notre plein potentiel. Que vous soyez inquiets pour vos voisins, pour vous‑mêmes ou pour vos enfants, on veut prendre le temps de se rassembler, de se soutenir et de s’organiser pour faire face à ces défis ensemble. », affirme Alejandra Zaga Mendez, députée de Verdun.



« À chaque histoire scandaleuse de rénoviction que j’entends, on me parle d’actes d’intimidation provoqués par le locateur ou ses représentant.es : couper le câble du chauffage, percer des trous dans les murs ou entre les planchers des étages, faire du bruit à des heures inusitées et j’en passe. On ne parle plus d’un simple conflit locatif. Je commence à me demander sérieusement si l’on n’est pas face à des actions qui se qualifient comme du harcèlement au sens du Code criminel, s’insurge la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Manon Massé.



Les député·es tiennent également à souligner la participation des organismes Hochelégal et Entraide Logement. Leur présence permettra d’outiller concrètement les citoyen·nes face à des droits trop souvent bafoués.