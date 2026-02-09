Crise du logement : Québec solidaire veut serrer la vis aux propriétaires abusifs

Montréal, le 7 février 2026 — Devant la prolifération des hausses de loyers excessives et hors délais, ainsi que de manœuvres d’éviction déguisées, notamment par l’usage abusif des reprises de logement, le responsable solidaire en matière d’Habitation, Andrés Fontecilla demande au gouvernement de renforcer les protections des locataires et de mettre fin à l’impunité des propriétaires abusifs.

« Il existe des pratiques de certains propriétaires au Québec qui font des ravages sur le marché locatif. Alors que s’ouvre la période des renouvellements de baux, on me rapporte déjà des hausses de 17% dans un complexe de plusieurs immeubles, sans rénovations. Pire encore, on me parle d’un propriétaire faisant le tour de ses logements depuis le 1er janvier pour exiger 400$ de plus pour des logements insalubres. C’est une augmentation de 45%, soit 15 fois plus que le taux du TAL.



Pendant ce temps, les spéculateurs travaillent ouvertement à contourner les lois québécoises et à affaiblir les droits des locataires, il est temps que ça cesse. Devant ces situations inacceptables, la moindre des choses pour le gouvernement est de serrer la vis aux propriétaires abusifs en rendant le taux du TAL obligatoire et en donnant au Tribunal les pleins pouvoirs pour imposer plus facilement des dommages punitifs à ceux qui ne respectent pas ce taux. »



Le député solidaire rappelle que les prix des loyers ont explosé sous la CAQ et que la crise du logement est actuellement le principal contributeur de la crise du coût de la vie.



« Les ménages québécois sont de plus en plus pris à la gorge. L’an dernier 1 locataire sur 5 avait du mal à payer son loyer, alors que des propriétaires voyous s’enrichissent de plus en plus sur le dos de leur détresse. C’est d’ailleurs pour faire face à cette situation que Québec solidaire a proposé de mettre en place un gel des loyers à l’inflation.»