Observatoire des droits humains

Épées, enfants et mémoire : ce que révèle un cimetière médiéval du Kent

par Duncan Sayer, Professor in Archaeology, University of Lancashire
Enterrées avec les morts, parfois même avec des enfants, les armes du VIᵉ siècle apparaissent comme des objets chargés de sens, mêlant chagrin, identité familiale et projection vers l’avenir.La Conversation


© La Conversation -
