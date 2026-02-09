Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La fauconnerie comme outil de subversion des normes de genre au Moyen-Âge

par Rachel Delman, Heritage Partnerships Coordinator, University of Oxford
Au Moyen Âge, les faucons offraient aux femmes des moyens à la fois symboliques et concrets d’affirmer leur genre, leur pouvoir et leur statut dans un monde dominé par les hommes.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
