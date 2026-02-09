Soudan du Sud : Guterres condamne l’escalade de la violence

Le Secrétaire général de l’ONU a fermement condamné la recrudescence de la violence à travers le Soudan du Sud, avertissant que les civils et les travailleurs humanitaires paient un prix dévastateur alors que les opérations d’aide sont de plus en plus ciblées.



