Hong Kong : l’ONU demande la libération du magnat de la presse Jimmy Lai condamné à 20 ans de prison

Le chef des droits de l’homme des Nations Unies, Volker Türk, a déploré la peine de 20 ans de prison prononcée lundi contre Jimmy Lai, fondateur du journal pro-démocratie Apple Daily, désormais fermé, pour des accusations portées en vertu de la loi sur la sécurité nationale en vigueur dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, en Chine.



