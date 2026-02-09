Au Soudan, après la tragédie d'El Fasher, l’ONU redoute un nouveau cauchemar au Kordofan

Après la catastrophe d’El Fasher, au Soudan, le Bureau des droits de l’homme de l’ONU redoute que les violations qui ont suivi 18 mois de siège de cette ville du Darfour ne trouvent un nouvel écho dans la région du Kordofan, où les combats s’intensifient.



