Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Au Soudan, après la tragédie d'El Fasher, l’ONU redoute un nouveau cauchemar au Kordofan

Après la catastrophe d’El Fasher, au Soudan, le Bureau des droits de l’homme de l’ONU redoute que les violations qui ont suivi 18 mois de siège de cette ville du Darfour ne trouvent un nouvel écho dans la région du Kordofan, où les combats s’intensifient.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Hong Kong : l’ONU demande la libération du magnat de la presse Jimmy Lai condamné à 20 ans de prison
~ Au large de la Libye, 53 migrants morts ou disparus dans un naufrage
~ L’abattage religieux suscite la controverse. Mais la souffrance animale est aussi présente dans les abattoirs conventionnels
~ Artemis II : la NASA lance bientôt la première mission habitée vers la Lune depuis 54 ans, avec un Canadien à bord
~ Pourquoi participer à la « Fresque du climat » ne change pas durablement les comportements
~ Défendre la démocratie à Prague : comment un président et 100 000 manifestants ont mis le camp illibéral en échec
~ La statue de la Liberté (1886-2026) : un anniversaire sous tension
~ Université : comment les premières étudiantes ont été accueillies dans les amphis, entre sarcasme et camaraderie
~ La Chine, leader de la décarbonation des économies du Sud
~ Soixante ans après Astérix, Idefix® se lance à son tour dans la conquête spatiale
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter