Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Soudan du Sud : Guterres condamne l’escalade de la violence alors que les opérations d’aide sont prises pour cible

Le Secrétaire général de l’ONU a fermement condamné la recrudescence de la violence à travers le Soudan du Sud, avertissant que les civils et les travailleurs humanitaires paient un prix dévastateur alors que les opérations d’aide sont de plus en plus ciblées.


© Nations Unies -
