Au large de la Libye, 53 migrants morts ou disparus dans un naufrage

Cinquante-trois personnes sont mortes ou portées disparues après le naufrage d’une embarcation transportant 55 migrants et réfugiés au large des côtes libyennes, a indiqué lundi l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), relevant que deux Nigérianes ont pu être secourues.


© Nations Unies -
