Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’abattage religieux suscite la controverse. Mais la souffrance animale est aussi présente dans les abattoirs conventionnels

par Sarah Berger Richardson, Associate professor, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa
Dans des conditions idéales, l’étourdissement de l’animal, absent lors d’abattage rituel, réduit la souffrance. Mais les pratiques dans les abattoirs canadiens ne sont pas exemplaires.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
