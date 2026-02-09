Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Le RN face à Trump et Poutine : affinités idéologiques et lignes de fracture

par Marlène Laruelle, Research Professor of International Affairs and Political Science, George Washington University
En cas de victoire d’un candidat RN à la présidentielle, une alliance stratégique entre la France, la Russie de Poutine et les États-Unis de Trump est-elle probable ?La Conversation


© La Conversation -
