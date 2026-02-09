Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Mali. Les autorités doivent immédiatement annuler la condamnation et la peine injustes prononcées à l’encontre de l’ancien premier ministre Moussa Mara

par Amnesty International
La confirmation en appel de la condamnation de l'ancien premier ministre malien Moussa Mara, injustement condamné sur la base d'accusations sans fondement, est un affront à la justice, a déclaré Amnesty International aujourd'hui. Moussa Mara, chef du parti d'opposition Yéléma, avait été arrêté le 1er août 2025. Il a été accusé d'« atteinte au crédit […]


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
