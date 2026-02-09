Mali. Les autorités doivent immédiatement annuler la condamnation et la peine injustes prononcées à l’encontre de l’ancien premier ministre Moussa Mara

par Amnesty International

La confirmation en appel de la condamnation de l’ancien premier ministre malien Moussa Mara, injustement condamné sur la base d’accusations sans fondement, est un affront à la justice, a déclaré Amnesty International aujourd’hui. Moussa Mara, chef du parti d’opposition Yéléma, avait été arrêté le 1er août 2025. Il a été accusé d’« atteinte au crédit […] The post Mali. Les autorités doivent immédiatement annuler la condamnation et la peine injustes prononcées à l’encontre de l’ancien premier ministre Moussa Mara appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet