Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Sébastien Lecornu a-t-il bien fait d’utiliser le 49.3 pour l’adoption du budget ?

par Alexandre Guigue, Professeur de droit public, Université Savoie Mont Blanc
Pour doter la France d’un budget, le gouvernement a hésité entre le 49.3 et l’ordonnance. Quels étaient les avantages et inconvénients de ces deux options ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ L’abattage religieux suscite la controverse. Mais la souffrance animale est aussi présente dans les abattoirs conventionnels
~ Artemis II : la NASA lance bientôt la première mission habitée vers la Lune depuis 54 ans, avec un Canadien à bord
~ Pourquoi participer à la « Fresque du climat » ne change pas durablement les comportements
~ Défendre la démocratie à Prague : comment un président et 100 000 manifestants ont mis le camp illibéral en échec
~ La statue de la Liberté (1886-2026) : un anniversaire sous tension
~ Université : comment les premières étudiantes ont été accueillies dans les amphis, entre sarcasme et camaraderie
~ La Chine, leader de la décarbonation des économies du Sud
~ Soixante ans après Astérix, Idefix® se lance à son tour dans la conquête spatiale
~ Le RN face à Trump et Poutine : affinités idéologiques et lignes de fracture
~ Mali. Les autorités doivent immédiatement annuler la condamnation et la peine injustes prononcées à l’encontre de l’ancien premier ministre Moussa Mara
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter