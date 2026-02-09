Tolerance.ca
Blanchiment d’argent : l’illusion de la transparence des cryptomonnaies

par Jean-Marc Figuet, Professeur d'économie, ISG Lab, Université de Bordeaux
S’il est possible de suivre les transferts d’argent sur la blockchain d’une cryptomonnaie, impossible de connaître l’identité physique des utilisateurs. Une faille dont les mafias se gargarisent.La Conversation


