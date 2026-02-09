L’« entreprise fantôme » : les jeunes diplômés face aux mythologies de l’entreprise
par Thomas Simon, Assistant Professor, Montpellier Business School
Ghislain Deslandes, Professeur en philosophie des sciences de gestion, ESCP Business School
Quand les jeunes salariés découvrent la vie en entreprise, après avoir été bercés par les promesses de la marque employeur, ils peuvent être confrontés à l’« entreprise fantôme ». Quelles en sont les conséquences ?
- lundi 9 février 2026