Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Yémen : Les Houthis détiennent arbitrairement des chrétiens

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des policiers militaires houthis – masqués, casqués et l’arme au poing – patrouillaient à bord d’un véhicule dans une rue de Sanaa, au Yémen, le 16 février 2024. © 2024 Mohammed Hamoud/Getty Images (Beyrouth) – Les autorités houthies au Yémen ont arrêté arbitrairement plus de 20 chrétiens au cours des trois derniers mois, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Les Houthis devraient les libérer immédiatement, ainsi que les centaines d'autres personnes détenues arbitrairement dans les zones du Yémen sous leur contrôle.« Au lieu de chercher à réduire les taux…


© Human Rights Watch -
