Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Niger : Une frappe de drone militaire tue 17 civils

par Human Rights Watch
Click to expand Image Capture d'écran d'une vidéo montrant les suites de la frappe militaire du 6 janvier 2026 à Kokoloko, au Niger. © 2026 Privé (Nairobi) – Une frappe apparemment exécutée par un drone militaire nigérien a tué au moins 17 civils, dont quatre enfants, et en a blessé au moins 13 autres sur un marché bondé à l’ouest du Niger le 6 janvier 2026, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Cette frappe, qui a également tué trois combattants islamistes, a violé le droit de la guerre, qui interdit les attaques indiscriminées, et pourrait constituer un crime de guerre.L’attaque…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
