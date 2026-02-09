Niger : Une frappe de drone militaire tue 17 civils

par Human Rights Watch

Click to expand Image Capture d'écran d'une vidéo montrant les suites de la frappe militaire du 6 janvier 2026 à Kokoloko, au Niger. © 2026 Privé (Nairobi) – Une frappe apparemment exécutée par un drone militaire nigérien a tué au moins 17 civils, dont quatre enfants, et en a blessé au moins 13 autres sur un marché bondé à l’ouest du Niger le 6 janvier 2026, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Cette frappe, qui a également tué trois combattants islamistes, a violé le droit de la guerre, qui interdit les attaques indiscriminées, et pourrait constituer un crime de guerre.L’attaque…



