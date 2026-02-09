Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Blanchiment d’argent : l’illusion de la transparence des cryptomonnaies

par Jean-Marc Figuet, Professeur d'économie, ISG Lab, Université de Bordeaux
S’il est possible de suivre les transferts d’argent sur la blockchain d’une cryptomonnaie, impossible de connaître l’identité physique des utilisateurs. Une faille dont les mafias se gargarisent.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La NFL débarque à Paris : signe avant-coureur d'une américanisation de la « fan experience » en France ?
~ Yémen : Les Houthis détiennent arbitrairement des chrétiens
~ Niger : Une frappe de drone militaire tue 17 civils
~ Blanchiment d’argent et cryptomonnaie : l’illusion de la transparence de la blockchain
~ Des grains de sable prouvent que ce sont les humains – et non les glaciers – qui ont transporté les pierres de Stonehenge
~ La stratégie numérique de l’armée ukrainienne : une mobilisation 2.0
~ Contre le stress et le doomscrolling, les atouts de la lecture approfondie
~ La guerre de l’énergie a déjà commencé en Ukraine : pourquoi l’Europe a tout intérêt à développer le stockage thermique
~ Soudan du Sud : Guterres condamne l’escalade de la violence au alors que les opérations d’aide sont prises pour cible
~ Alors que le droit international est à un « point de rupture », un petit pays s’en prend seul à la junte du Myanmar
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter