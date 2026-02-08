Tolerance.ca
Des grains de sable prouvent que ce sont les humains – et non les glaciers – qui ont transporté les pierres de Stonehenge

par Anthony Clarke, Research Associate, School of Earth and Planetary Sciences, Curtin University
Chris Kirkland, Professor of Geochronology, Curtin University
Une nouvelle étude montre que les pierres les plus exotiques de Stonehenge ne sont pas arrivées par hasard, mais ont été soigneusement choisies et transportées.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
~ Alors que le droit international est à un « point de rupture », un petit pays s'en prend seul à la junte du Myanmar
