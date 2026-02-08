Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Contre le stress et le doomscrolling, les atouts de la lecture approfondie

par JT Torres, Director of the Harte Center for Teaching and Learning, Washington and Lee University
Jeff Saerys-Foy, Associate Professor of Psychology, Quinnipiac University
Alors que les réseaux sociaux nous incitent à faire défiler images et textes en continu sur nos smartphones, comment ne pas perdre nos capacités de concentration ? La lecture approfondie est une clé.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
