Contre le stress et le doomscrolling, les atouts de la lecture approfondie
par JT Torres, Director of the Harte Center for Teaching and Learning, Washington and Lee University
Jeff Saerys-Foy, Associate Professor of Psychology, Quinnipiac University
Alors que les réseaux sociaux nous incitent à faire défiler images et textes en continu sur nos smartphones, comment ne pas perdre nos capacités de concentration ? La lecture approfondie est une clé.
Lire l'article complet
© La Conversation
- dimanche 8 février 2026