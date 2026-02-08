Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

La guerre de l’énergie a déjà commencé en Ukraine : pourquoi l’Europe a tout intérêt à développer le stockage thermique

par Boris Kosoy, Directeur de l'Institut du froid, des cryotechnologies et de l'écoénergétique à l'Université nationale technologique, Université nationale technologique d'Odessa
Jocelyn Bonjour, Professeur des universités au CETHIL (UMR5008), INSA Lyon – Université de Lyon; Université Jean Moulin Lyon 3
Sylvain Serra, Maître de conférences au Laboratoire de Thermique, Energétique et Procédés (LaTEP), Université de Pau et des pays de l’Adour (UPPA)
Les solutions de stockage d’énergie peuvent aider l’Europe à gagner en résilience énergétique. Elles sont pourtant un impensé des politiques de transition actuelle.La Conversation


