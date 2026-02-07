Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Comment la politique familiale généreuse du Danemark réduit de 80% la « pénalité maternelle »

par Alexandra Killewald, Professor of Sociology, University of Michigan
L’exemple danois suggère qu’un soutien public étendu, de la petite enfance à l’adolescence, peut réduire sensiblement les inégalités économiques liées à la maternité.La Conversation


