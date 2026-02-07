Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les mythologies du plastique sont-elles réversibles ?

par Benoit Heilbrunn, Professeur de marketing, ESCP Business School
Le plastique fascine et révulse. Les deux successivement ou en même temps. C’est qu’il est autant un discours sur la modernité qu’une matière première. Décryptage d’une mythologie toujours contemporaine.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Comment la politique familiale généreuse du Danemark réduit de 80% la « pénalité maternelle »
~ « Hamnet » ou le roman d’une femme puissante
~ JO d’hiver : comment la neige artificielle rend les courses de ski de fond plus rapides mais aussi plus dangereuses
~ Sébastien Lecornu a-t-il bien fait d’utiliser le 49.3 pour l’adoption du budget ?
~ Comment la politique familiale généreuse du Danemark réduit-elle de 80% la « pénalité maternelle »
~ Haïti : garder l’espoir vivant pour les jeunes générations malgré l’effondrement des financements
~ Risque d'effondrement humanitaire à Cuba avec la diminution des approvisionnements en pétrole
~ Fatwas, foi et idées fausses : briser les mythes sur les mutilations génitales féminines en Afrique
~ Colonisation israélienne en Cisjordanie : la viabilité de l’État palestinien est mise en péril
~ L'usage présumé d'herbicides par Israël sur des terres agricoles au sud du Liban inquiète l'ONU
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter