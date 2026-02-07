Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

« Hamnet » ou le roman d’une femme puissante

par Armelle Parey, Professeur de littératures de langue anglaise, Université de Caen Normandie
L’évocation féministe du passé par l’intermédiaire de la fiction complète les archives historiques en réinsérant la vie quotidienne des personnages féminins dans le récit.La Conversation


