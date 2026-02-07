Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

JO d’hiver : comment la neige artificielle rend les courses de ski de fond plus rapides mais aussi plus dangereuses

par Keith Musselman, Assistant Professor in Geography, Mountain Hydrology, and Climate Change, University of Colorado Boulder
Agnes Macy, Graduate Student in Geography, University of Colorado Boulder
Des skieurs olympiques américains et des scientifiques expliquent les différences entre la neige naturelle et la neige artificielle, depuis les aspects scientifiques jusqu’au risque accru d’accidents.La Conversation


© La Conversation -
