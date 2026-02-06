Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Fatwas, foi et idées fausses : briser les mythes sur les mutilations génitales féminines en Afrique

Olivia Albert, 19 ans, a subi une mutilation génitale à l’âge de 14 ans. Elle a confié à l’agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive (UNFPA) qu’elle avait caché sa douleur, car tout son entourage lui répétait que c’était normal.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Risque d'effondrement humanitaire à Cuba avec la diminution des approvisionnements en pétrole
~ Colonisation israélienne en Cisjordanie : la viabilité de l’État palestinien est mise en péril
~ L'usage présumé d'herbicides par Israël sur des terres agricoles au sud du Liban inquiète l'ONU
~ L’ONU se félicite de la reprise des pourparlers entre l’Iran et les Etats-Unis
~ Le romantisme se porte encore très bien, mais il se transforme, selon une nouvelle étude
~ Maladie de Charcot : le mécanisme à l’origine de la forme génétique de la pathologie a été découvert
~ Sur le territoire kichwa, les limites de la couverture Internet compliquent aussi l’accès aux informations sur la sécurité numérique
~ Sport et luxe : les enjeux de l’élan olympique de Milano-Cortina
~ CAN 2025 de football : pourquoi la CAF a sévi contre le Sénégal et le Maroc
~ Dans l’espace, le vieillissement du cœur des astronautes s’accélère
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter