Colonisation israélienne en Cisjordanie : la viabilité de l’État palestinien est mise en péril

Nouvelles opérations sécuritaires, projets de colonisation, expulsions à Jérusalem-Est. Selon le Bureau des droits de l’homme de l’ONU, l’offensive israélienne en Cisjordanie occupée met en péril la viabilité d’un État palestinien et le droit des Palestiniens à l’autodétermination. Des pratiques qui pourraient relever du crime de guerre, voire du crime contre l’humanité.



Lire l'article complet