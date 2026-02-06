Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’ONU se félicite de la reprise des pourparlers entre l’Iran et les Etats-Unis

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est félicité vendredi de la reprise des pourparlers entre l’Iran et les États-Unis et espère qu'ils contribueront à réduire les tensions régionales et à prévenir une crise plus large.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Colonisation israélienne en Cisjordanie : la viabilité de l’État palestinien est mise en péril
~ L'usage présumé d'herbicides par Israël sur des terres agricoles au sud du Liban inquiète l'ONU
~ Le romantisme se porte encore très bien, mais il se transforme, selon une nouvelle étude
~ Maladie de Charcot : le mécanisme à l’origine de la forme génétique de la pathologie a été découvert
~ Sur le territoire kichwa, les limites de la couverture Internet compliquent aussi l’accès aux informations sur la sécurité numérique
~ Sport et luxe : les enjeux de l’élan olympique de Milano-Cortina
~ CAN 2025 de football : pourquoi la CAF a sévi contre le Sénégal et le Maroc
~ Dans l’espace, le vieillissement du cœur des astronautes s’accélère
~ En Centrafrique et au Tchad, des millions de personnes dépendent de l’aide humanitaire
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur les composantes de police des opérations de paix
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter