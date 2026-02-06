Tolerance.ca
Le romantisme se porte encore très bien, mais il se transforme, selon une nouvelle étude

par Chiara Piazzesi, Professeure titulaire de sociologie , Université du Québec à Montréal (UQAM)
Martin Blais, Full professor, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Noé Klein, Doctorant, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Le romantisme est bien vivant, peu importe le genre, l’orientation sexuelle, le statut relationnel et le groupe d’âge, selon une nouvelle étude. Mais les croyances changent.La Conversation


