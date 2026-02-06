Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
En Centrafrique et au Tchad, des millions de personnes dépendent de l’aide humanitaire

Conflits, épidémies et catastrophes climatiques : les chocs s’accumulent pour la République centrafricaine (RCA) et le Tchad. Ces deux pays d’Afrique centrale ont lancé jeudi avec la communauté humanitaire des appels de fonds de centaines de millions de dollars pour aider des millions de personnes dans le besoin.


