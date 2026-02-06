Maintien de la paix : la police de l’ONU en première ligne d’un système sous tension

Longtemps cantonnée à un rôle discret, la police des Nations Unies s’impose aujourd’hui comme l’un des pivots du maintien de la paix. Réforme des forces de l’ordre locales, protection des civils, lutte contre la criminalité transnationale, ses missions s’élargissent au moment même où les ressources diminuent. L’équation devient délicate, parfois intenable.



