Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Maintien de la paix : la police de l’ONU en première ligne d’un système sous tension

Longtemps cantonnée à un rôle discret, la police des Nations Unies s’impose aujourd’hui comme l’un des pivots du maintien de la paix. Réforme des forces de l’ordre locales, protection des civils, lutte contre la criminalité transnationale, ses missions s’élargissent au moment même où les ressources diminuent. L’équation devient délicate, parfois intenable.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Le romantisme se porte encore très bien, mais il se transforme, selon une nouvelle étude
~ Maladie de Charcot : le mécanisme à l’origine de la forme génétique de la pathologie a été découvert
~ Sur le territoire kichwa, les limites de la couverture Internet compliquent aussi l’accès aux informations sur la sécurité numérique
~ Sport et luxe : les enjeux de l’élan olympique de Milano-Cortina
~ CAN 2025 de football : pourquoi la CAF a sévi contre le Sénégal et le Maroc
~ Dans l’espace, le vieillissement du cœur des astronautes s’accélère
~ En Centrafrique et au Tchad, des millions de personnes dépendent de l’aide humanitaire
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur les composantes de police des opérations de paix
~ Le plus ancien vomi fossile d'un animal terrestre nous indique le menu d’un prédateur ayant vécu il y a 290 millions d’années
~ Géopolitique des JO d’hiver : sous la glace des sports de glisse, le feu des confrontations internationales
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter